За 4 дня от схода снега и льда с крыш пострадали пять человек, в том числе 9-месячный ребенок

С начала оттепели практически каждый день в Свердловской области люди получают травмы от схода с крыш снега и льда. Сегодня стало известно, что в Ревде пострадал 9-месячный ребенок.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в понедельник, 16 марта, около 19:00, с жилого дома № 31 по улице Чехова в Ревде обрушился снег. В это время под козырьком подъезда стояла семейная пара с коляской, в которой лежала их 9-месячная дочка. Родители быстро среагировали и отдернули коляску под козырек подъезда, тем не менее, ребенок получил ушибы мягких тканей головы, ссадины. После консультации травматолога девочка с мамой отпущены домой. Дом обслуживается ООО «УЮТ».

Как уже писал «Новый День», это не первый подобный случай. В воскресенье, 15 марта, в Нижней Туре на улице Машиностроителей с крыши дома № 1 слежавшийся снег упал на двух проходивших мимо женщин. Одна из них была госпитализирована с травмой головы, у второй диагностированы ушибы, ее отпустили домой на амбулаторное лечение. Дом обслуживается ООО «Управляющая компания Антуфьев». Телекомпания «4 канал» добавила, что женщины шли с детской коляской и собакой. Собака получила серьезные травмы, ребенок в коляске чудом не пострадал.

В Асбесте пострадали уже двое. Первый инцидент произошел в субботу, 14 марта, на ул. Ленинградской. С крыши дома № 8 снег упал на голову 11-летней девочке, у нее диагностированы ушибы. Дом обслуживается управляющей организацией ООО УК «Техносервис». В понедельник, 16 марта, снег упал на голову женщине с кровли жилого дома № 19 по ул. Московской. У нее ушибленная рана головы, сейчас горожанка находится на амбулаторном лечении. Дом обслуживается управляющей организацией ООО «Карат».

В понедельник, 16 марта уральский полпред Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами по поводу паводка. Он обратил особое внимание на риски, возникающие в результате существенного повышения температуры воздуха в большинстве регионов округа. «В этом году выпало большое количество снега, сейчас он активно тает. Важно не упустить момент и своевременно освободить русла рек ото льда. Также прошу держать на контроле уборку снега и наледи с дорог и пешеходных зон, а также с крыш. От этого напрямую зависит здоровье и безопасность граждан», – подчеркнул полпред.

Екатеринбург, Елена Владимирова

