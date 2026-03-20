Директоров УК не стали отправлять в СИЗО за падение снега с крыш на прохожих

Ревдинский городской суд отказал следствию в аресте директора УК ООО «Уют» Сергея Калугина из-за схода снега с крыши.

Как сообщили в пресс-службе суда, Калугину предъявлено обвинение по ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». 18 марта его задержали. Сегодня срок процессуального задержания, составляющий 48 часов, истек. В связи с этим обвиняемый был освобожден из-под стражи.

Как уже писал «Новый День», 16 марта с жилого дома № 31 по улице Чехова в Ревде обрушился снег. В это время под козырьком подъезда стояла семейная пара с коляской, в которой лежала их 9-месячная дочка. Родители быстро среагировали и отдернули коляску под козырек подъезда, тем не менее, ребенок получил ушибы мягких тканей головы, ссадины. После консультации травматолога девочка с мамой отпущены домой. Дом обслуживается ООО «Уют».

Добавим, накануне Нижнетуринский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об аресте директора ООО «Управляющая компания Антуфьев» Владимира Нечаева и также отклонил его. Нечаеву предъявлено обвинение по той же статье, что и Калугину. Напомним, 15 марта в Нижней Туре на улице Машиностроителей с крыши дома № 1 слежавшийся снег упал на двух проходивших мимо женщин. Одна из них была госпитализирована с травмой головы, у второй диагностированы ушибы, ее отпустили домой на амбулаторное лечение. Дом обслуживается ООО «Управляющая компания Антуфьев».

Ревда, Елена Владимирова

