После схода наледи с крыши в Нижней Туре директор УК задержан

В Нижней Туре после схода наледи на двух женщин задержан директор УК.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, мужчина 1972 г.р. задержан в процессуальном порядке. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Как уже писал «Новый День», в воскресенье, 15 марта, в Нижней Туре на улице Машиностроителей с крыши дома № 1 слежавшийся снег упал на двух проходивших мимо женщин. Одна из них была госпитализирована с травмой головы, у второй диагностированы ушибы, ее отпустили домой на амбулаторное лечение. Дом обслуживается ООО «Управляющая компания Антуфьев». Телекомпания «4 канал» добавила, что женщины шли с детской коляской и собакой. Собака получила серьезные травмы, ребенок в коляске чудом не пострадал.

Также от падения снега и льда с крыш пострадали люди в Асбесте и Ревде.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

