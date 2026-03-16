В Нижней Туре на женщин упала глыба снега с крыши

В воскресенье, 15 марта, в Нижней Туре на улице Машиностроителей с крыши дома № 1 слежавшийся снег упал на двух проходивших мимо женщин.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, одна женщина была госпитализирована с травмой головы, у второй диагностированы ушибы, ее отпустили домой на амбулаторное лечение. Дом обслуживается ООО «Управляющая компания Антуфьев».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В СУ СКР Свердловской области сообщили, что по делу проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По версии следствия, инцидент произошел из-за того, что сотрудники УК не почистили крышу.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

