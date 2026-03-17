За три дня в Асбесте два человека пострадали от падения снега с крыш

За несколько дней в Асбесте зафиксировано два случая падения снега с крыш, в результате которого пострадали люди.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, первый инцидент произошел в субботу, 14 марта, на ул. Ленинградской. С крыши дома № 8 снег упал на голову 11-летней девочке, у нее диагностированы ушибы. Дом обслуживается управляющей организацией ООО УК «Техносервис».

В понедельник, 16 марта, снег упал на голову женщине с кровли жилого дома № 19 по ул. Московской. У нее ушибленная рана головы, сейчас горожанка находится на амбулаторном лечении. Дом обслуживается управляющей организацией ООО «Карат».

Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. В УК запрошены документы, чтобы установить ответственных за очистку крыш от снега и льда.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как уже писал «Новый День», в воскресенье, 15 марта, в Нижней Туре на улице Машиностроителей с крыши дома № 1 слежавшийся снег упал на двух проходивших мимо женщин. Одна из них была госпитализирована с травмой головы, у второй диагностированы ушибы, ее отпустили домой на амбулаторное лечение. Дом обслуживается ООО «Управляющая компания Антуфьев». Телекомпания «4 канал» добавила, что женщины шли с детской коляской и собакой. Собака получила серьезные травмы, ребенок в коляске чудом не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Асбест, Елена Владимирова

