Скорая застряла в снегу во дворе у мэра, а мусоровоз выкапывали два часа

В Свердловской области продолжают усугубляться проблемы из-за несвоевременной расчистки снега. Только за последние пару дней произошло сразу несколько инцидентов, связанных с работой спецтранспорта. Как минимум дважды машины скорой медицинской помощи застревали в нечищеных дворах, как минимум дважды тяжелые мусоровозы приходилось выкапывать из снежной каши на подъездах к многоэтажкам.

Скорая застряла во дворе. Фото: Ural Mash

Как пишет Ural Mash, накануне вечером машина СМП застряла в колее во дворе жилого дома в Алапаевске. Ирония ситуации, если она здесь вообще уместна, в том, что это был двор многоэтажки, где живет мэр Денис Толмачев. В этот же день, только несколькими часами ранее, он проводил объезд Алапаевска на предмет качества вывоза снега – и служебная машина Толмачева завязла в сугробе.

Машина мэра. Фото: Ural Mash

Буквально за пару дней до этого аналогичный инцидент с машиной с скорой произошел в Нижнем Тагиле. Вечером 14 марта автомобиль увяз в снегу возле дома на Ломоносова, 5. Откапывать колеса медикам помогали местные жители.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

О ситуации сообщили в городском паблике, и тагильчане пожелали местному мэру Владиславу Пинаеву, чтобы скорая приехала к нему, но также застряла в снежной каше. Пожелание почти сбылось спустя пару дней, но во дворе мэра соседнего города.

Сложности с заездом испытывает и другой специальный транспорт – в частности, коммунальная техника. Только за последние пару дней тяжелые мусоровозы дважды застревали в Асбесте и Екатеринбурге. Подписчики местных пабликов сообщали, что откапывать их пришлось долго. Спасательная операция в Асбесте велась почти два часа.

Добавим также, что от некачественный работы коммунальщиков напрямую страдают и пешеходы – в Нижней Туре, в Ревде и в Асбесте снежные глыбы с нерасчищенных крыш рухнули на людей, в одном случае пострадала девятимесячная девочка.

Екатеринбург, Елена Сычева

