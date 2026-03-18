Депутат предложил эвакуировать машины, которые мешают уборке снега

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников предложил эвакуировать машины, которые мешают уборке снега. Мнением он поделился в эфире 4 канала. «Вешают объявление управляшки заранее: «Будет трактор», все равно несколько машин стоит. Наказать ты его не можешь, потому что человек заплатил транспортный налог, имеет право ставить машину там, где это не запрещено законом. Межквартальные проезды с помощью квартальных будем очищать: будут убеждать, выискивать с помощью ГАИ, – отметил депутат. – Я сам видел: человеку под стекло положили уведомление: «Товарищ, уберите машину, будет чистка». Через день прихожу, бумажка выброшена, машина снова стоит. Он видимо где-то работает здесь, но не понимает. С такими людьми что – взять и вывезти машину, почему нет?»

Напомним, в Екатеринбурге и городах области из-за не убранного вовремя снега во дворах застревают скорые и мусоровозы. Машина СМП застряла во дворе дома, где живет местный мэр, а до этого его служебное авто забуксовало во время рейда по очистке территории от снега.

Екатеринбург, Елена Сычева

