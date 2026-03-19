После падения снега на коляску с ребенком в Ревде задержали директора УК

В Ревде задержан директор управляющей компании ООО «Уют». Ему предъявлено обвинение по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как уже писал «Новый День», в понедельник, 16 марта, около 19:00, с жилого дома № 31 по улице Чехова в Ревде обрушился снег. В это время под козырьком подъезда стояла семейная пара с коляской, в которой лежала их 9-месячная дочка. Родители быстро среагировали и отдернули коляску под козырек подъезда, тем не менее, ребенок получил ушибы мягких тканей головы, ссадины. После консультации травматолога девочка с мамой отпущены домой. Дом обслуживается ООО «УЮТ».

В СУ СКР Свердловской области уточнили, что директор компании задержан в процессуальном порядке. По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Ревда, Елена Владимирова

