Давший взятку заместителю главы Каменского района бизнесмен отделался штрафом

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор предпринимателю Андрею Коровину, который обвинялся в даче взяток заместителю главы администрации Каменского городского округа Андрею Баранову. Как установил суд, в 2024 году Коровин передал чиновнику взятки на общую сумму 580 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в заключении и исполнении муниципальных контрактов на ремонт теплосетей, а также за общее покровительство бизнесу и беспрепятственную приемку работ.

По версии следствия, весной-летом 2024 года Баранов организовал встречи Коровина с руководителями подрядных организаций, выполнявших муниципальный контракт по капремонту теплосетей в поселке Мартюш, и попросил привлечь предпринимателя к субподрядным работам. Коровин зарегистрировался как ИП, заключил договор, выполнил работы и получил оплату. 10 октября 2024 года бизнесмен лично передал Баранову 80 тысяч рублей за оказанное содействие. 1 декабря 2024 года Коровин через посредника передал чиновнику 500 тысяч рублей. Деньги предназначались за помощь в заключении двух новых муниципальных контрактов – на капитальный ремонт сетей теплоснабжения в селе Сипавское и в поселке Новый Быт.

Андрей Коровин полностью признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступлений. Это было учтено судом при назначении наказания. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении Андрея Баранова сейчас находится на рассмотрении в Красногорском суде, ближайшее заседание назначено на 25 марта.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

