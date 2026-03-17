Облсуд отменил оправдательный приговор депутату Екатеринбургской думы

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу депутата ЕГД Виталия Чачина, который был обвинен в ограничении конкуренции с использованием служебного положения, а затем оправдан. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, решение о признании депутата невиновным отменили, а уголовное дело отправили на новое рассмотрение в районный суд.

Напомним, 29 декабря Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал бизнесмена и депутата Екатеринбургской гордумы Виталия Чачина невиновным. Перед этим в ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить Чачину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей, лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 2 года.

Претензии к народному избраннику от партии «Единая Россия» возникли год назад у Федеральной антимонопольной службы, она усмотрела картельный сговор, в котором участвовала компания Чачина «Сити Билдинг», при заключении контракта на строительство моста в Челябинской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

