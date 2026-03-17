Зима – всё. Радя снял абажуры

Уличный художник Тимофей Радя отметил завершение зимы, сняв абажуры с фонарей на проспекте Ленина. В этот раз они простояли совсем недолго – чуть больше 2 месяцев.
Впервые Радя повесил абажуры на фонари между УрГУ и оперным театром в 2013 году во время фестиваля «Не темно». С тех пор абажуры ставят каждый год в декабре или январе, и они стали неофициальным символом зимнего Екатеринбурга.
