Зима – всё. Радя снял абажуры

Уличный художник Тимофей Радя отметил завершение зимы, сняв абажуры с фонарей на проспекте Ленина. В этот раз они простояли совсем недолго – чуть больше 2 месяцев.

Впервые Радя повесил абажуры на фонари между УрГУ и оперным театром в 2013 году во время фестиваля «Не темно». С тех пор абажуры ставят каждый год в декабре или январе, и они стали неофициальным символом зимнего Екатеринбурга.

Фото: телеграм-канал Алексея Шахова

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube