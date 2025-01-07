В Екатеринбурге снова появились абажуры Тима Ради

Незадолго до Рождества в Екатеринбурге вновь появились абажуры уличного художника Тима Ради.

Художник сам разместил видео арт-объекта в своем телеграм-канале, никакими комментариями размещать его не стал.

Напомним, впервые Тим Радя повесил абажуры на фонари между УргУ и Оперным театром в 2013 году во время фестиваля «Не темно». С тех пор абажуры ставят каждый год в декабре или январе, и они стали неофициальным символом зимнего Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube