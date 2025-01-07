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Вторник, 7 января 2025, 14:24 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге снова появились абажуры Тима Ради

Незадолго до Рождества в Екатеринбурге вновь появились абажуры уличного художника Тима Ради.

Художник сам разместил видео арт-объекта в своем телеграм-канале, никакими комментариями размещать его не стал.

Напомним, впервые Тим Радя повесил абажуры на фонари между УргУ и Оперным театром в 2013 году во время фестиваля «Не темно». С тех пор абажуры ставят каждый год в декабре или январе, и они стали неофициальным символом зимнего Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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