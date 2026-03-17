Замдиректора «Коляда-театра» просит признать ее учредителем организации

Заместитель директора «Коляда-театра» Эка Вашакидзе обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском, требуя признать ее учредителем театра и запретить регистрационные действия, связанные с его ликвидацией. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Эка Вашакидзе в исковом заявлении утверждает, что до смерти Николая Коляды являлась его главной помощницей, фактически осуществляя управление театром. В иске указано, что ранее решением учредителя АНО «Коляда-театр» она была принята в состав учредителей, однако юридически этот статус до сих пор не оформлен. В связи с этим она просит суд признать ее учредителем автономной некоммерческой организации «Коляда-театр» и принять обеспечительные меры в виде запрета на совершение регистрационных действий по ликвидации театра.

Ответчиками по гражданскому делу являются: ГУ Минюста России по Свердловской области и ИФНС России по Верх-Исетскому району Екатеринбургу. О дате судебного заседания и дальнейшем движении дела будет сообщено дополнительно.

Как уже писал «Новый День», основатель «Коляда-театра», режиссер и драматург Николай Коляда скончался утром 2 марта.

Согласно ФЗ «О некоммерческих организациях», некоммерческая организация, единственный учредитель которой умер, подлежит ликвидации, если в течение трех месяцев лицо, входящее в состав органов управления этой организации, не войдет в состав учредителей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

