Шойгу: у ВСУ появилась возможность наносить удары по Уралу

Секретарь Совета безопасности Росси Сергей Шойгу на выездном совещании в Екатеринбурге предупредил Урал об опасности, которая грозит со стороны ВСУ.

По словам Шойгу, динамика развития средств поражения и изощренность их методов применения у противников таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности.

На сегодняшний день первоочередными целями противника являются объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса, пояснил Шойгу. Его слова подтверждаются ежедневными военными сводками.

По словам Шойгу, недооценка уровня угроз для России может повлечь за собой трагические последствия, подорвать социально-экономическую стабильность, осложнить выполнение задач тылового обеспечения Вооруженных сил России.

Как ранее сообщал «Новый День», Сергей Шоугу проводил в Екатеринбурга выездное совещание СовБеза РФ, посвященное вопросам паводка, грядущего пожароопасного сезона и внешних угроз для регионов УрФО. В заседании принимали участие губернаторы округа и уральский полпред Артем Жога.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube