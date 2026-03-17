ПВО сбила над Россией 206 беспилотников за ночь

Силы противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 206 украинских беспилотников над 11-ю российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 62. Над Московским регионом ликвидировано 43 БПЛА, из 40 летели в сторону столицы.

Еще 28 беспилотников перехватили над Краснодарским краем, 18 – над Крымом, 12 – над Смоленской областью и девять – над Калужской областью.

Кроме того, поражены восемь дронов над Белгородской областью, шесть – над Ростовской областью, четыре – над Ленинградской, три – над Астраханской областью, один – над Адыгеей.

Еще 12 беспилотников сбили над Азовским морем.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ночных атак дронов-камикадзе на регион пострадали четыре человека. По его данным, в городе Стародуб ранена женщина. Ее доставили в больницу. Поврежден жилой дом и гражданский автомобиль. В поселке Белая Березка Трубчевского района дрон ударил по движущемуся автомобилю. Ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу. Автомобиль полностью уничтожен. В селе Кистер Погарского района пострадал мучина, его госпитализировали. Поврежден жилой дом.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал об атаке двух вражеских беспилотников на город Короча. Пострадали пять человек, четверо из них – подростки.

В свою очередь, Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты в аэропортах Калуги и Ярославля, а также в столичных воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Меры вводились для обеспечения безопасности авиаперевозок, уточнили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

