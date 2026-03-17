Четверо подростков пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Город Короча Белгородской области атаковали два украинских беспилотника. От удара дрона возле социального объекта пострадали пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, у 18-летнего юноши ссадина лица, у одной 16-летней девушки рана руки и ссадины ног, у второй – ранение стопы, у двух 16-летних подростков ссадины мягких тканей головы и спины. Бригада скорой помощи оказала всем пострадавшим необходимую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Глава региона уточнил, что в соцобъекте выбиты окна и посечен фасад. Также выбиты окна в трех квартирах двух жилых многоэтажек и в двух частных домах. Кроме того, осколками посечены шесть легковых автомобилей.

В результате атаки второго беспилотника повреждены крыша, фасад и остекление объекта торговли, добавил Гладков. Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube