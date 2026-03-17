Студенты УрФУ ждут документов от вуза о временном выселении из общежитий

Студенты Уральского федерального университета ждут от руководства вуза документы, которые регламентируют временное выселение из общежитий в Новокольцовском. Вчерашняя встреча с проректором Александром Ивановым сняла часть вопросов, но не убедила до конца в том, что у студентов не будет проблем из-за грядущего Всемирного фестиваля молодежи.

Дело в том, что с 1 июля по 1 октября студенты должны освободить свои комнаты, в них будут временно жить сотрудники и участники ВФМ, при этом сам фестиваль будет длиться всего шесть дней в сентябре – с 11 по 17 число, а учеба начнется, как обычно, 1 сентября.

В вузе на встрече заверили, что часть студентов готовы переселить в общежития в центре, части – выплатить компенсацию на оплату съемного жилья, части – проезд до места регистрации. Все будет решаться в порядке очередности, сначала будут рассматривать заявки от студентов-льготников, от членов семей бойцов СВО, от тех, у кого есть дети. При этом во время простоя не нужно будет платить за общежитие и услуги ЖКХ, а для вещей будет организована камера хранения, жильцам даже обещают выдать коробки для упаковки. Кроме того, в вузе заверили, что проведут генеральную уборку и, если потребуется, ремонт в комнатах, а за студентами закрепят право вернуться в свои апартаменты с 1 октября.

К ситуации подключилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Конечно, нужно быть гостеприимными, но и о благополучии наших ребят тоже важно позаботиться», – написала она, однако о конкретных действиях в поддержку студентов пока не сообщила.

В пресс-службе вуза отметили, что все итоги встречи разместили на сайте УрФУ, все документы обещали разместить там же.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

