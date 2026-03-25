Ректор УрФУ посоветовал студентам на время Международного фестиваля молодежи «задержаться у родителей»

Ректор УрФУ Илья Обабков призвал студентов, живущих в кампусе, не переживать из-за того, что на время проведения Международного фестиваля молодежи и подготовки к нему им придется съехать из общежитий. Ректор посоветовал им подольше побыть с родителями.

«Освободить родную комнату – тяжело, понимаю, мы привыкаем, как все люди, выехать психологически оттуда тяжело. Тем более если будут другие люди там жить. Кто-то разместится в общежитиях в городе, кто-то задержится дома. Мы говорим о 2-3 месяцах. Комнаты надо освободить. Задержитесь у своих родителей, что в этом плохого?» – сказал Обабков в прямом эфире «4 канала».

Как уже писал «Новый День», с 1 июля по 1 октября студенты должны освободить свои комнаты, в них будут временно жить сотрудники и участники фестиваля, при этом сам фестиваль будет длиться всего шесть дней в сентябре – с 11 по 17 число, а учеба начнется, как обычно, 1 сентября. Учебный процесс в сентябре организуют в гибридной форме.

Ранее в вузе заверили, что часть студентов готовы переселить в общежития в центре, части – выплатить компенсацию на оплату съемного жилья, части – проезд до места регистрации. Все будет решаться в порядке очередности, сначала будут рассматривать заявки от студентов-льготников, от членов семей бойцов СВО, от тех, у кого есть дети.

Екатеринбург, Елена Владимирова

