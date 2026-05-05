На Международный фестиваль молодежи подали 100 тысяч заявок, в том числе 60 тысяч – из-за границы

Более 100 тысяч заявок от желающих принять участие в Международном фестивале молодежи поступило в оргкомитет, в том числе более 60 тысяч – от граждан иностранных государств.

Как сообщили в пресс-службе уральского полпредства, лидерами по числу желающих стали Алжир, Пакистан, Бразилия, Марокко, Узбекистан, Индия, Индонезия, Кыргызстан, Вьетнам и Ливия. Из регионов России зарегистрировано свыше 40 тысяч анкет. Из них свыше 5,1 тыс. – от жителей Уральского федерального округа.

«Такой высокий интерес к фестивалю говорит о том, что молодое поколение искренне стремится к диалогу и изучению нашей страны. У молодежи всегда открытая душа, для них не важны границы и расстояния, они воспринимают мир как палитру возможностей и источник вдохновения», – сказал полпред президента в УрФО Артем Жога.

Напомним, Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября по решению президента России Владимира Путина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube