Учебный год в обычном режиме в УрФУ начнется только 15 октября

Ректор УрФУ Илья Обабков подписал указ о начале 2026-2027 года.

Как сообщается в официальном телеграм-канале вуза, в гибридном и дистанционном формате студенты начнут учиться с 1 сентября. Учеба в обычном формате начнется только 15 октября, лабораторные работы – с 26 октября. Первокурсникам необходимо будет активировать учетные записи в личном кабинете студента, там же – выбрать вид спорта для занятий физкультурой.

Напомним, в сентябре кампус УрФУ станет одной из площадок Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге.

Ранее Илья Обабков призвал студентов, живущих в кампусе, не переживать из-за того, что на время проведения фестиваля и подготовки к нему им придется съехать из общежитий. Ректор посоветовал им подольше побыть с родителями. «Освободить родную комнату – тяжело, понимаю, мы привыкаем, как все люди, выехать психологически оттуда тяжело. Тем более если будут другие люди там жить. Кто-то разместится в общежитиях в городе, кто-то задержится дома. Мы говорим о 2-3 месяцах. Комнаты надо освободить. Задержитесь у своих родителей, что в этом плохого?» – сказал Обабков в прямом эфире «4 канала».

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

