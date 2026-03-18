«Это было не шоу, а реальная угроза посетителям», – выходку «рестлеров» в «Гринвиче» расценили как пропаганду насилия

В Екатеринбурге пиарщики рестлинг-лиги устроили акцию по продвижению своего продукта: в запрещенном Instagram* они опубликовали видео, снятое в ТРЦ «Гринвич» – на записи мужчина бьёт стулом другого человека со спины. Когда тот падает, он продолжает наносить удары. Непонятно, какую цель преследовали создателя ролика с очевидно провокационным содержанием, однако у окружающих людей съемка вызвала крайне негативную реакцию. Как рассказали представители собственника «Гринвича» нашему агентству, посетители восприняли акт агрессии как настоящий. При этом разрешение на съемку у администрации торгового центра авторы клипа не получали.

«Мы наблюдаем, как так называемые «рестлеры» пытаются превратить свою выходку в хайп, но давайте назовем вещи своими именами: это была спланированная акция агрессии, которая напугала обычных людей – посетителей ТРЦ. В тот момент там находились семьи с детьми, пожилые люди. Для них это было не шоу, а реальная угроза. Они не подписывались на участие в дешевых постановках. Поэтому мы воспринимаем эту историю, как нарушение границ сотен людей ради нескольких просмотров в интернете», – сообщили «Новому Дню» представители собственника торгового центра.

Там подчеркнули, что расценивают действия авторов клипа «не как пиар, а как акт хулиганства и самоуправства». «Нам глубоко безразличны творческие амбиции данных рестлеров. Нас волнует безопасность. Подобные публичные инциденты должны получать оценку, вплоть до возбуждения административных дел за хулиганство и пропаганду насилия. Очень жаль, что организаторы этого балагана забыли о том, что они живут в социуме. Считаю, что они должны принести извинения людям, чей отдых нарушили. И если они считают себя реальными спорсменами и публичными людьми – пусть делают это публично», – подчеркнули в «Гринвиче».

Отметим, что автором скандального ролика, по-видимому, является Вячеслав Перский или его представители. За день до публикации треш-пранка в аккаунте Лиги было выложено видео с его комментариями в качестве совладельца Titan Wrestling. В нём он заявляет, что «спасет рестлинг от погибели, хотите вы этого или нет». «Я убеждён, что благодаря именно мне рестлинг будет на вершине, ведь я являюсь промоутером номер один в России, и я покажу вам, что это значит», – говорит он в ролике.

Екатеринбург, Елена Сычева

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2026, РИА «Новый День»

