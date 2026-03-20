«Рестлеров», устроивших постановочную драку в ТРЦ, накажет полиция

Сотрудники екатеринбургской полиции задержали двух молодых людей, которые в прошедшие выходные устроили в ТРЦ «Гринвич» постановочную драку и организовали видеосъемку без разрешения собственников.

«Задержанные подтвердили, что никакого конфликта между ними не было, а «представление» они разыграли, чтобы создать вирусное видео для продвижения своего мероприятия. Все происходящее снимали на несколько мобильных телефонов якобы случайные свидетели происшествия. При этом ракурсы были выбраны так, чтобы в кадр попали баннеры с соответствующей рекламой», – сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Нарушителей порядка привлекли к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Также в полиции записали видео, на котором участники инцидента принесли свои извинения горожанам.

Как уже писал «Новый День», на днях в Екатеринбурге пиарщики рестлинг-лиги устроили акцию по продвижению своего продукта: в запрещенном Instagram** они опубликовали видео, снятое в ТРЦ «Гринвич», – на записи мужчина бьет стулом другого человека со спины. Соавтором ролика указан Вячеслав Перский, который недавно стал совладельцем лиги и заявил, что спасет рестлинг и выведет его на вершину.

Как рассказали представители «Гринвича» нашему агентству, посетители восприняли акт агрессии как настоящий. При этом разрешение на съемку у администрации торгового центра авторы клипа не получали. Владельцы ТРЦ расценили эту акцию как грубое неуважение к сотням посетителей, среди которых были семьи с маленькими детьми и пожилые люди.

Екатеринбург, Елена Владимирова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

