В выходные на Урале похолодает

К концу этой недели в Свердловской области погода испортится – станет холоднее, возможны осадки.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в субботу, 21 марта, при прохождении холодного участка атмосферного фронта вероятен небольшой дождь с мокрым снегом и понижение температуры на 3-4°.

В целом, оставшийся период марта, по прогнозам синоптиков, будет достаточно теплым и сухим. Ожидается, что снег будет таять по 2-3 см в сутки.

Во вторник, 17 марта, днем преобладала температура +8…+12 °C, в Екатеринбурге +11°, ночью 18 марта было в основном, -1…-5°, кое-где до -6…-8°, в Михайловске -10,2°. В ближайшие два дня не будет ни значительных осадков, ни резких перепадов температуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

