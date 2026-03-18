В Свердловской области местами пройдет дождь со снегом

На Среднем Урале ожидаются небольшие осадки – в виде дождя и мокрого снега. Но изменения погоды будут локальными.

«В среду циклон, сместившись в район центральной Сибири, «разделит» антициклон на две части. Антициклон с центром над Балтикой и европейской территорий страны станет самостоятельным. В тылу циклона распространяется холодный воздух, поступающий в район Западной Сибири. Атмосферный фронт, являющийся границей тепла и холода, затронет северные и восточные районы Свердловской области. Это выразится в увеличении облачности и небольших осадках в виде дождя и мокрого снега (днем и вечером на севере) и замерзающего дождя с шансами на снег (в ночь на четверг на востоке)», – рассказал синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». При этом на остальной территории Свердловской области сохранится теплая погода.

На утро 18 марта в Екатеринбурге, по данным метеостанции, фиксировалась высота снежного покрова в 35 сантиметров. Больше всего снега пока в поселке Шамары (77 см), Висиме (64 см) и Туринске (62 см). По прогнозу уральского гидрометцентра, интенсивность таяния снега будет составлять по 2-3 см в сутки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

