Суд временно запретил работу ТРЦ «Парк Хаус»

Кировский районный суд Екатеринбурга временно запретил деятельность ТРЦ «Парк Хаус».

Как сообщили в пресс-службе суда, районная прокуратура выявила в торговом центре ряд нарушений требований Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». После этого ведомство обратилось в суд с иском с требованием запретить ООО «Манхэттен Екатеринбург» деятельность, связанную с пребыванием людей в помещениях ТРЦ «Парк Хаус».

Судебное заседание назначено на 26 марта. Однако суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии мер по обеспечению иска, по которому в помещении ТРЦ не должны находиться люди кроме тех, что устраняют нарушения противопожарного законодательства. Определение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Екатеринбург, Елена Владимирова

