Судебные приставы опечатали входы в «Парк Хаус»

Сегодня утром судебные приставы выехали в ТРЦ «Парк Хаус», чтобы приостановить его деятельность по решению суда.

«Должнику вручено требование о немедленном приостановлении эксплуатации помещений. В целях предотвращения угрозы жизни, здоровья людей, осуществляется приостановление деятельности торгово-развлекательного центра, входные двери опечатываются», – сообщили в пресс-службе УФССП.

Как уже писал «Новый День», накануне Кировский районный суд Екатеринбурга временно запретил деятельность ТРЦ «Парк Хаус», так как прокуратура выявила в торговом центре ряд нарушений противопожарных требований. Судебное заседание по приостановке работы ТРЦ назначено только на 26 марта, однако суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии мер по обеспечению иска, по которому в помещении ТРЦ не должны находиться люди кроме тех, что устраняют нарушения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube