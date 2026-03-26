Суд разрешил открыть ТРЦ «Парк-Хаус», но не целиком

ТРЦ «Парк Хаус» может возобновить свою деятельность, но кинотеатр на его территории пока будет закрыт.

Как сообщили в Кировском суде Екатеринбурга, такое ходатайство заявила сегодня прокуратура. Суд его удовлетворил. Представители ТРЦ просили снять ограничения полностью, но в этом им было отказано.

Как уже писал «Новый День», 19 марта Кировский районный суд Екатеринбурга временно запретил деятельность ТРЦ «Парк Хаус», так как прокуратура выявила в торговом центре ряд нарушений противопожарных требований. 20 марта утром судебные приставы выехали в ТРЦ, чтобы опечатать его двери.

Екатеринбург, Елена Владимирова

