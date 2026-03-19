Аналоговый телефон – теперь для избранных. Как подключить связь по медному кабелю

В Москве растет спрос на пейджеры из-за ограничений сотовой связи, а на Урале тестируют ограничения домашнего интернета – ситуация возродила интерес к домашним телефонам, но не к тем, которые подключаются по оптоволокну, а к тем, что работают по обычному медному кабелю. Однако аналоговая связь доступна далеко не всем, в этом разбирался корреспондент «Нового Дня».

С появлением IP-телефонии многие люди отказались от старого домашнего телефона, подключенного по медному кабелю, в результате даже в старом жилфонде, где технически прежде была такая возможность, сейчас аналоговую связь не подключают. Ведает всем оператор связи «Ростелеком». В кол-центре компании сообщили, что каждый адрес нужно проверять на техническую возможность. Например, в типичной хрущевке на улице Малышева в центре Екатеринбурга прежде была возможность подключения, однако когда все абоненты перешли на IP-телефонию, медный кабель был «выведен из дома», поэтому технически возможность подключения отсутствует. Тренд дошел и до других городов, мало где в домах сохранилась медь.

«В домах старого жилого фонда возможность аналогового подключения сохраняется только в исключительных случаях, при условии полной сохранности старой инфраструктуры и технической целесообразности ее содержания. Если такое подключение технически возможно, клиент оплачивает выезд специалиста и выбранный тарифный план», – отметили в «Ростелекоме».

Ситуация с новостройками вообще не подразумевает выбора – подключить аналоговый телефон в новом фонде не получится, даже если все собственники многоквартирника обратятся к оператору связи с такой заявкой.

В пресс-службе «Ростелекома» не смогли сообщить, насколько сейчас актуально подключению домашнего телефона по медному кабелю – точных цифр нет, однако там заявили, что «услуга практически не востребована». «Медные сети более чувствительны к внешним воздействиям (погоде, электромагнитным помехам) и сложны в техническом обслуживании», – пояснили в компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

