Радиоточку больше не подключить – только отремонтировать

Подключить радиоточку, если договор обслуживания прекращен, больше не получится. При этом это почти единственный прибор, который гарантировано позволяет получать информацию, в том числе о чрезвычайных ситуациях, в экстренных случаях, например, когда полностью отключены подача электроснабжения и интернет. Радиоточка не зависит от энергснабжения, она будет работать, если не повреждены коммуникации.

Сами радиоприемники купить можно – цены в среднем от 500 до 1500 рублей, но проблема с новым подключением – сделать это невозможно, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Ростелекома.

«Если речь идет о восстановлении сломанной радиотoчки в рамках действующего договора – такие заявки обслуживаются (ремонтируются), за исключением случаев, когда оборудование не подлежит восстановлению и выводится из эксплуатации. Если же речь о массовом подключении новых точек – услуга не пользуется спросом и утратила актуальность для населения», – подчеркнули в компании.

Аналогичная ситуация с телефонами, подключенными старым способом – не по оптоволокну, а по медному кабелю. Об этом ранее писал «Новый День».

Екатеринбург, Елена Сычева

