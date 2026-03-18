Осужден виновник ДТП, в котором один человек погиб и еще трое пострадали

Фото: телеграм-канал пресс-службы судов Свердловской области

В Каменске-Уральском вынесли приговор Павлу Кадочникову, который 3 августа 2025 года устроил массовое ДТП на улице 4-й Пятилетки.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в момент ДТП Кадочников был пьян. Сначала его «Мерседес» врезался в попутный Nissan. От мощного удара пострадавший автомобиль развернуло и выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся еще с двумя машинами.

Наиболее тяжкие травмы получил 21-летний водитель «ВАЗ -2107», который скончался на месте аварии. Травмы получили еще три человека, в том числе 11-летний подросток.

Суд признал Павла Кадочникова виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 11 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также он на 2 года 11 месяцев лишен водительских прав.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

