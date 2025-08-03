В массовом ДТП один человек погиб, еще трое пострадали (ФОТО)

Один человек погиб и еще трое, в том числе один ребенок, получили травмы в ДТП на перекрестке улицы Кутузова и дороги на поселок Мартюш в Каменске-Уральском.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ДТП случилось сегодня около 9:50. Водитель автомобиля «Мерседес» столкнулся с попутным «Ниссаном», который от удара выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «ВАЗ 2107».

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2107» погиб, травмы различной степени тяжести получили 3 человек, один из которых несовершеннолетний, 2014 г.р.

Все пострадавшие доставлены в Городскую больницу Каменска-Уральского.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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