Сегодня на реке Туре начнут взрывать лед

Сегодня, 19 марта, в Свердловской области начнутся взрывные работы в рамках противопаводковых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, лед будут взрывать на реке Туре возле сел Жуковского, Липовского и деревни Галактионовки в Туринском районе.

За минувшие сутки были закрыты две ледовые переправы в Таборинском районе на реке Тавде – между деревнями Чеур и Озерки и деревнями Кузнецово и Пальмино. В области продолжают действовать 15 ледовых переправ и 98 мест массового выхода людей на лед.

Обстановка на водных объектах области развивается в соответствии с прогнозом.

Напомним, по прогнозам синоптиков, во время весеннего паводка в большинстве рек Свердловской, Челябинской и Курганской областей уровень воды, вероятно, поднимется примерно на 1 м выше нормы, а в реке Сосьва – до 1,5 м выше. В период половодья местами вода будет выходить на пойму, вероятно подтопление участков автодорог, мостов, садовых участков и отдельных жилых домов в пониженных местах. При дружной весне наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в бассейнах рек Тура, Ница, Тавда, Сосьва.

Туринск, Елена Владимирова

