На Урале готовятся взрывать лед

В ближайшее время специалисты начнут взрывать лед на уральских реках, чтобы предотвратить ледовые заторы и подтопление жилых территорий. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В рамках подготовки к паводку сформирован запас продовольствия в деревнях и селах, которые могут быть отрезаны от городов. Аналогичная задача стоит и по обеспечению лекарствами. По словам губернатора, все необходимые ресурсы для этого есть.

Как уже сообщал «Новый День», во время весеннего паводка в большинстве рек Свердловской, Челябинской и Курганской областей уровень воды, вероятно, поднимется примерно на 1 м выше нормы, а в реке Сосьва – до 1,5 м выше.

В период половодья местами вода будет выходить на пойму, вероятно подтопление участков автодорог, мостов, садовых участков и отдельных жилых домов в пониженных местах. При дружной весне наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в бассейнах рек Тура, Ница, Тавда, Сосьва.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

