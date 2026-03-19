Поголовье коров на Урале за год снизилось на 7,6%

За год в Свердловской области поголовье коров сократилось на 7,6%, крупного рогатого скота – на 5,1%. При этом поголовье свиней возросло на 2,7%, птицы – на 0,5%.

Как сообщает Свердловскстат, в конце февраля 2026 года в хозяйствах всех категорий насчитывалась 241,1 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 106,4 тысячи коров, тогда как год назад – 254,1 тысяча и 115,1 соответственно.

Производство молока за первые два месяца 2026 года составило 132,8 тысячи тонн, что на 0,1 тысячи тонн меньше, чем год назад. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем производстве молока составила 4,0%.

Как уже писал «Новый День», ранее свердловские фермеры жаловались на то, что не могут реализовать молоко по договоренностям с молокозаводами в соседних территориях, а местные – либо не берут вовсе, либо предлагают закупочную цену, которая даже не покрывает затраты на производство молока. В начале года в регионе вводили запрет на вывоз молока в другие регионы из-за вспышки заболевания у коров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

