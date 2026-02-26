На Урале не знают, когда снимут запрет на вывоз молока в другие регионы – из-за него фермеры сливают молоко в землю

В Свердловской области продолжает действовать запрет на вывоз сырого молока в другие регионы. Фермеры жалуются на то, что не могут реализовать его по договоренностям с молокозаводами в соседних территориях, а местные – либо не берут вовсе, либо предлагают закупочную цену, которая даже не покрывает затраты на производство молока. В этой ситуации производители вынуждены сливать сырье буквально в землю. Об этом сообщали представители как минимум двух районов региона.

Тонны молока сливают в землю

Между тем, когда закончится действие запрета, неизвестно. Свердловские власти сообщили, что карантин по постереллезу продолжается. При этом они не называют муниципалитет, где было выявлено заболевание. «Сейчас сотрудники ветеринарной службы проводят осмотры, берут пробы на анализ у крупнорогатого скота по всей территории региона. Как только обследования животных будут завершены, ситуация с вывозом молока-сырья в соседние регионы стабилизируется», – сообщили в департаменте информполитики региона.

Там заявили, что «в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области предпринимают все возможные меры для того, чтобы ситуация на молочном рынке региона оставалась стабильной». В частности, дополнительно свердловские молзаводы должны брать 500 тонн молока в сутки у производителей. «Ирбитский, Кушвинский, Полевской, Богдановичский, Талицкий, Серовский заводы увеличили объемы приема молока-сырья до 150%. Мы работаем адресно с каждым производителем молока. Вывоз молока-сырья за пределы Свердловской области ограничен временно. Специалисты работают над тем, чтобы ситуация решилась в максимально короткие сроки», – отметила глава регионального МинАПК Анна Кузнецова.

Она также сообщила, что кооператив «Баженовский», который ранее имел проблемы с реализацией молока-сырья, сейчас поставляет его на Серовский городской молочный завод.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

