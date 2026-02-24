«Продукцию приходится выливать». После объяснений властей фермеры заявили о новых проблемах в регионе

После того, как на прошлой неделе «Новый День» опубликовал видео, как фермеры вынуждены выливать тонны молока в буквальном смысле на землю, другие сельхозпроизводители стали также заявлять о проблемах с реализацией сырого продукта. По данным агентства, подобные ситуации происходят в разных районах региона – и пока ситуация выглядит патовой. Как ранее сообщали представители регионального минАПК, в области введен запрет на вывоз сырого молока за пределы Среднего Урала – из-за карантина по пастереллезу сбывать продукцию в Пермский край, Челябинскую и Тюменскую области местные фермеры не могут, а местные молокозаводы принимают по такой цене, которая не покрывает даже расходы на производство. О ситуации в открытом письме на имя губернатора Свердловской области рассказала председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Баженовский» Наталья Баженова из Туринского района. «Новый День» публикует обращение целиком.

«Уважаемый Денис Владимирович! С 2015 года я вместе с супругом веду личное подсобное хозяйство. За эти годы мы получили государственную поддержку в виде субсидий и смогли развивать хозяйство. Со временем стало понятно, что поодиночке фермерам работать все сложнее. Поэтому был создан кооператив СПСК «Баженовский», чтобы помогать людям реализовывать свои планы, объединяться, совместно заготавливать корма и продавать продукцию по более выгодной цене. Люди начали вступать в кооператив. Мы закупали молоко у личных подсобных хозяйств, организовали совместную работу по заготовке кормов и старались создать стабильные условия для сельских семей.

22 февраля 2025 года всех закупщиков молока пригласили на Ирбитский молочный завод. Эта встреча фактически стала отправной точкой кризиса, который затронул и наше хозяйство, и кооператив в целом. На встрече директор Ирбитского молочного завода Бачериков Г. А. сообщил, что наш кооператив не может закупать молоко в Ирбитском районе. На вопрос: «Почему?» был получен ответ: «У завода молока больше не станет, в районе есть три закупщика, и этого достаточно. Вы лишние». Я пояснила, что закупочная цена в районе занижена, из-за чего люди вынуждены сдавать скот. В ответ прозвучало: «Я всем подниму цену на приемку молока на 2 рубля, а вам – нет». На этом разговор был завершен.

Через два дня Ирбитский молочный завод перестал принимать молоко у СПСК «Баженовский». Как председатель кооператива я понимала ответственность перед людьми, которые ни в чем не виноваты. Я вновь поехала на прием к директору завода и извинилась за то, что наш кооператив начал работать в районе. Мы с мужем оба в возрасте, круглосуточно заняты в хозяйстве и вынуждены были просить прощения, чтобы сохранить работу для людей. В ответ прозвучало: «Извиняться не за что, но думаю, вы урок усвоили».

В чем заключался этот «урок»? В том, что мы установили более высокую закупочную цену, и люди стали переходить к нам? Ирбитский завод принимал у нашего кооператива молоко по 35 рублей за литр, мы закупали у населения по 33 рубля. Другим закупщикам завод платил 38 рублей за литр, а они принимали у людей молоко по 24-29 рублей. После разговора нам сообщили, что молоко снова будут принимать и даже повысят цену. Однако через 10 дней цена была увеличена лишь на 90 копеек – до 35 рублей 90 копеек за литр, тогда как другим закупщикам подняли цену на 1 рубль – до 39 рублей за литр.

В этих условиях СПСК «Баженовский» принял решение частично перейти на Алапаевский молочный комбинат. Полностью уйти мы не могли из-за действующих обязательств перед Ирбитским заводом. Сначала сотрудничество складывалось нормально, но вскоре начались задержки оплаты, а затем выплаты прекратились вовсе. Образовалась значительная задолженность перед кооперативом.

Мы были вынуждены перейти на Кушвинский молочный завод, однако в скором времени нам также отказали в приемке молока. В итоге круг замкнулся снова на Ирбитском молочном заводе, где начались регулярные претензии к качеству. Одну машину принимали, вторую в тот же день – нет. На следующий день молоко признавали соответствующим требованиям. Такая ситуация продолжалась около месяца.

Дополнительно отмечу, что директор Ирбитского молочного завода Бачериков Г. А. является депутатом Законодательного Собрания Свердловской области. Мы считаем, что представитель власти должен защищать интересы жителей и обеспечивать равные условия для всех участников рынка. Когда завод находился в государственной собственности, ценовая политика была более стабильной, и мы были уверены в своем будущем.

В настоящее время возникла новая проблема: в связи с карантинными ограничениями по Свердловской области молочные заводы отказываются принимать наше молоко. Продукцию приходится выливать. Решения этой ситуации на данный момент не предложено.

Мы направили обращение министру агропромышленного комплекса Свердловской области Кузнецовой А. А. В ответ было сообщено, что закуп молока приостановлен, и кооперативу предлагается самостоятельно искать рынки сбыта. Между тем, закупочная цена по области снизилась до 20-30 рублей за литр.

Как можно приостановить закуп, если кооператив объединяет 24 семьи, для которых доход от молока является основным? Эти семьи отправили своих сыновей, мужей, братьев в зону специальной военной операции и продолжают поддерживать их. Например, 68-летняя Альвина Ивановна Киселева вместе с супругом ведет хозяйство, поскольку оба их сына мобилизованы. Семья вынуждена помогать детям, у которых остаются ипотечные обязательства.

В сложившихся условиях кооператив и личные подсобные хозяйства оказались в тупике. Заводы области молоко не принимают, вывозить в другие регионы нельзя, реализовать скот также невозможно из-за эпидемиологической обстановки. В результате возникает противоречие: на федеральном уровне сельское хозяйство поддерживается и субсидируется, а на региональном уровне отсутствует механизм оперативного решения критической ситуации. Для сельских семей это вопрос не бизнеса, а выживания.

Денис Владимирович, да, случилась беда, которая должна всех нас сплачивать, заставлять проявлять профессионализм, терпение, организаторские способности власти, преодолевать проблемы и помогать тем, кому наиболее трудно. А у нас в области натурально гробят фермерские хозяйства, они никому не нужны.

Почему молоко олигархов пристроено, а фермерам министерство рекомендует идти торговать на рынок? Это что за отношение к людям, которые производят большой объем молока и вносят свой вклад в развитие территории и в обеспечение продовольственной безопасности Свердловской области? Если мы не нужны, так и скажите.

Я все это пишу с болью в сердце, но ситуация достала. И если ее не поправить, будет еще хуже. Многие фермеры боятся за свой бизнес, боятся последствий, поэтому молчат. Прошу вас принять меры и поддержать фермеров Свердловской области».

«Новый День» направил запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Екатеринбург, Елена Сычева

