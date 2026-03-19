Аналитики назвали самые популярные районы Екатеринбурга по покупкам квартир в новостройках

Аналитики «Авито Недвижимость» назвали самые популярные районы Екатеринбурга по продаже жилья в новостройках. По данным сервиса, в 2025 году на первом месте остался Академический (5,5 тысячи сделок по договорам долевого участия), за ним следует Уктус (2 тысячи), Юго-Западный (1,9 тысячи), ВИЗ (1,7 тысячи), Широкая Речка, Эльмаш и Втузгородок (по 1,2 тысячи).

При этом максимальный рост покупательского интереса за последние три года зафиксирован на Вторчермете, где сейчас идет активная жилая застройка «Южной Ботаники». С 2022 по 2025 год количество заключенных договоров долевого участия в этом микрорайоне увеличилось в 4,2 раза, а число строительных проектов – с 3 до 16.

В декабре 2025 года ожидание ужесточения условий по льготной семейной ипотеке спровоцировало взрывной спрос на покупку жилья на первичном рынке. По данным «Авито Недвижимости», количество сделок по ДДУ выросло до 4,6 тысячи. В январе 2026 года спрос упал на 46% (2,5 тысячи сделок), а в феврале – еще на 29% (1,8 тысячи сделок). Но если сравнивать эти показатели с февралем 2025 года, то динамика положительная – продажи в новостройках за год выросли на 11%, сообщают аналитики.

«Средний бюджет покупки в феврале 2026 года в регионе составил 7,6 миллиона рублей. Жилье в новостройках Екатеринбурга привлекает не только местных жителей. По данным «Авито Недвижимости», более 20% звонков насчет квартир поступают из других регионов. Больше всего из Челябинской области (20%), Пермского края (14%), Ханты-Мансийского округа (12%), Курганской области (6%) и Башкортостана (5%)», – рассказала руководитель по развитию партнерств с застройщиками на «Авито Недвижимости» Тамара Михневич.

За последние пять лет объем строительства жилья в Свердловской области увеличился более чем в два раза. На начало 2026 года он превысил 6 млн кв. м, в 2020 году было 2,8 млн кв. м.

По этому показателю Екатеринбург в январе занимал второе место в России, уступая только Москве. Предложение квартир в новостройках уральской столицы выросло на 26% за прошлый год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

