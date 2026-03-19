Спрос на квартиры в «Южной Ботанике» вырос на 320% за три года

Спрос на квартиры в районе Вторчермет в Екатеринбурге вырос на 320% за последние три года. Причина – активно развивающийся микрорайон «Южная Ботаника», где сейчас реализуются уже 16 строительных проектов. По данным сервиса «Авито Недвижимость», в 2025 году в этой локации заключили тысячу договоров долевого участия на покупку жилья.

«Для вывода на рынок нового КРТ перед нами стояла непростая задача: дать Екатеринбургу новый ориентир, топоним, создать жителям доступный качественный район, а также привлечь девелоперов объединяющей концепцией, чтобы повысить общую значимость территории. Все это возможно, только если проект будет перекликаться с реальными потребностями жителей. В результате сегодня строится соответствующая мировым трендам локация – площадью более 22 га из 12 жилых кварталов комфорт-класса, где еще 1 га будет благоустроен парками, скверами, аллеями, площадями и прогулочными зонами. Спустя полтора года район знают около половины горожан, а семь партнеров-застройщиков реализуют квартиры», – рассказала директор по продукту «Гринвич недвижимость» Анастасия Полухина.

С ней соглашается руководитель управления продаж девелоперской компании «РАЗУМ» Софья Татунова: «Ключевой драйвер – понимание того, что город не может качественно развиваться только за счет новых территорий на окраинах. Настоящий рост происходит через обновление уже сложившихся районов. Мы увидели потенциал именно в редевелопменте – в трансформации устаревших промышленных и ветхих территорий в современные городские пространства. Таких площадок в городе достаточно, но работать с ними сложнее – и именно в этом для нас была профессиональная задача и вызов».

Управляющий партнер, коммерческий директор компании «Витамин Девелопмент» Артем Бер добавил: «Проект уникален комплексным подходом и тем, что к моменту заселения здесь будет также готова инфраструктура: суммарно более 15 тысяч кв. м. Магазины, кафе, прогулочная зона – все будет в шаге от дома, человек заедет в готовый район, построенный под него с нуля. Наша задача внутри этого проекта – сделать так, чтобы квартиры были доступны людям с разными сценариями жизни, для этого мы разработали разные схемы покупки и подходим к вопросу реализации максимально гибко».

Добавим, что микрорайон «Южная Ботаника» на Вторчермете вошел в топ популярных районов Екатеринбурга по продажам квартир в новостройках.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube