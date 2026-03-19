Убийцу 13-летней девочки из Первоуральска признали невменяемой и отправили в больницу

Свердловский областной суд направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 68-летнюю женщину, которая убила 13-летнюю дочь своих знакомых, а потом устроила пожар в квартире.

Как уже писал «Новый День», жуткое убийство было совершено 9 октября 2024 года в Первоуральске. Безработная женщина, гражданка одной из бывших союзных республик, пришла в квартиру на проспекте Космонавтов под предлогом забрать журнал. Взрослых дома не было, только девочка, которая предложила напоить женщину чаем. В это время последняя, увидев в комнате женскую сумку, решила тайно похитить из нее денежные средства. Девочка это заметила, и гостья напала на нее.

«Выхватив у нее телефон, нанесла клинком ножа не менее 32 ударов в область туловища, не менее 5 ударов в область шеи, не менее 2 ударов в область головы и не менее 2 ударов в область левой верхней конечности ребенка», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно заключению экспертов, женщина в период совершения убийства страдала психическим расстройством, лишающим её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Первоуральск, Елена Владимирова

