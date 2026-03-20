В Свердловской области началась досрочная сдача ЕГЭ

Сегодня в Свердловской области начался период досрочной сдачи ЕГЭ. Как сообщает ДИП, а этом году в регионе до основного этапа экзамен сдадут 124 человека, включая 108 студентов колледжей и техникумов. Сегодня проходят экзамены по географии и литературе. Досрочный период продлится до 20 апреля.

Наблюдать за выпускниками на экзаменах будет нейросеть, которая анализирует поведение участников. При выявлении нарушений (использование запрещенных предметов или попытки выноса материалов) нейросеть подает сигнал, автоматически фиксирует нарушение и направляет запись на проверку наблюдателю. После утверждения модератором данные передаются для дальнейшей обработки.

Как уже писал «Новый День», основной период ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня, а закончится 9 июля. Ожидается, что в Свердловской области ЕГЭ сдадут порядка 18 тысяч участников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

