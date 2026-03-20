В Екатеринбурге за год открылось и закрылось более ста точек общепита

Екатеринбург прирастает новыми заведениями общепита, несмотря на сложную ситуацию для ресторанного бизнеса.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, на начало 2026 года в городе насчитывалось 2784 точек общественного питания. Из них 2124 объекта общедоступны, то есть не находятся на территории закрытых предприятий и образовательных учреждений. В 2025 году в Екатеринбурге открылось 174 заведения общепита, а закрылось – 114. Причинами закрытия стала низкая рентабельность и проведение капитальных ремонтов. Таким образом, прирост за год составил 60 гастроточек, рассчитанных на 598 посадочных мест.

Наиболее крупные заведения, которые открылись в 2025 году после реконструкции, – ресторан «Черноморские истории», бар «Чердак», ресторан Olxa, бар Warehouse, кафе «Мидийная», бистро «Florinskiy». Новыми гастроточками в городе стали предприятие быстрого обслуживания Gruzinka и ресторан Slide.

По данным администрации, наибольшим спросом у екатеринбуржцев пользуются кафе быстрого обслуживания с недорогой едой. Они составляют 51% от общего количество точек общепита. Вторыми по востребованности продолжают оставаться кофейни и рестораны, на их долю приходится 21%.

В целом структура общественного питания Екатеринбурга на начало 2026 года выглядит так: 214 ресторанов, 241 бар, 550 кафе, 271 кофейня, 622 столовые, 131 закусочная, 357 предприятий быстрого обслуживания, 398 заведений других типов (чайные, буфеты, кафетерии, пекарни, специализированные цехи, кейтеринговые компании).

Большинство заведений общепита в городе оказывают дополнительные услуги – от кейтеринга и обслуживания торжественных мероприятий до консультаций по приготовлению блюд и услуг шеф-повара на дому.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

