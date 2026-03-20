День равен ночи: сегодня наступит астрономическая весна

В 2026 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени. Этот момент знаменует начало астрономической весны для Северного полушария, а в Южном полушарии наступит осень.

Равноденствие – достаточно интересное астрономическое событие. Ось вращения нашей планеты наклонена под углом 23,4 градуса. Из-за этого большую часть года Северное и Южное полушария освещаются по-разному. Наклон земной оси является причиной смены времен года. Однако дважды в год – в марте и сентябре – Земля располагается таким образом, что ее ось вращения оказывается перпендикулярна солнечным лучам. В это время Солнце находится точно над экватором Земли, поэтому день и ночь сравниваются по продолжительности и длятся по 12 часов. Это одинаково для любой точки земного шара.

Впрочем, световой день в дни равноденствий все-таки длится немного больше 12 часов. Это происходит из-за рефракции – преломления солнечных лучей в атмосфере Земли.

«У Земли есть атмосфера, которая преломляет солнечные лучи и действует для них подобно призме. Вблизи горизонта Солнце на самом деле располагается на 1,5 градуса ниже, чем видит наблюдатель. Из-за атмосферной рефракции наблюдатель видит восходящее Солнце немного раньше, а закат длится дольше – по этой причине в дни равноденствий продолжительность дня немного больше продолжительности ночи. В средних широтах Земли эта разница составляет около 8-11 минут. Дня через два-три после весеннего равноденствия продолжительность дня и ночи уравняются. А далее, до дня летнего солнцестояния, продолжительность светового дня будет увеличиваться», – сообщает Московский планетарий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

