Уголовное дело садистов с каменской автомойки ушло в суд

В Каменске-Уральском направлено в суд резонансное уголовное дело об истязаниях девушек на автомойке группой молодых людей.

Как сообщили в СУ СКР, перед судом предстанут три молодых человека 2005-2008 годов рождения. Их обвиняют в похищении несовершеннолетней и истязании, совершенном группой лиц с особой жестокостью.

По данным следствия, в начале января 2025 года у одного из жителей города Каменска-Уральского, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник конфликт с двумя девушками, в том числе несовершеннолетней. Молодой человек решил совершить их «наказать». Для этого он привлек четырех своих знакомых, в том числе несовершеннолетних.

Вечером 3 января 2025 года фигуранты похитили двух участниц конфликта, а также двоих несовершеннолетних подруг одной из девушек. Всех потерпевших сообщники доставили на автомойку, расположенную на улице Карла Маркса в городе Каменске-Уральском, где удерживали несколько часов, избивали и обливали ледяной водой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с направлено в суд. В отношении еще двоих фигурантов уголовные дела выделены в отдельные производства.

Как уже писал «Новый День», скандал разразился только через месяц после похищения девушек, когда видео с истязаниями девушек попало в соцсети, и на него отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

