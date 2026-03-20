Поставки вакцины от клещевого энцефалита в Свердловскую область ожидаются не раньше конца апреля

Жители Свердловской области, имеющие льготы, смогут поставить бесплатную прививку от клещевого энцефалита не ранее чем в конце апреля. Как сообщает региональный минздрав, сейчас идет подготовка документов на закупку вакцины, аукцион будет проведен в марте. «В случае признания закупки состоявшейся заключение контрактов возможно в апреле 2026 года, после чего вакцина поступит в медучреждения региона», – рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Барсаева.

Бесплатные прививки от клещевого энцефалита положены только детям в возрасте 15 месяцев (первые две прививки и первая ревакцинация), пенсионерам от 60 лет (первые две прививки общей схемы вакцинации) и тем, кто участвует в тушении лесных пожаров. Вакцинация остальных свердловчан и последующие ревакцинации проводятся за счет личных средств граждан и работодателей.

«В настоящее время отсутствует возможность приобретения вакцины против клещевого энцефалита в аптеках. Этот порядок был определен федеральным приказом Минздрава и связан с тем, что вакцина именно против данного заболевания выпускается не в индивидуальной упаковке, а по 10 ампул. Для обеспечения их сохранности и соблюдения температурного режима до вакцинации, согласно новому порядку, вся процедура, от закупа вакцины до инъекции, может проводиться только в медицинских организациях, имеющих соответствующие лицензии», – сообщил главный внештатный эпидемиолог минздрава Свердловской области Александр Харитонов.

Сделать прививку против клещевого энцефалита за свой счет можно будет в территориальных поликлиниках. «Напоминаем, что самая первая вакцинация проводится двукратно. Оптимальный интервал между введениями вакцины составляет 5-7 месяцев. Прививки можно сделать в течение всего года, в том числе летом, но не позднее чем за две недели до выхода на природу. Первая ревакцинация после этого проводится через год после второй прививки, все последующие – через каждые 3 года в соответствии с инструкцией к используемой вакцине. Эпидемиологи акцентируют внимание на том, что у жителей Свердловской области достаточно времени для проведения специфической профилактики», – говорится в сообщении минздрава.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

