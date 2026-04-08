Вакцины от клещевого энцефалита нет в госклиниках. Сколько стоит привиться платно

Вакцина от клещевого энцефалита должна появиться в госклиниках Екатеринбурга в конце апреля. Между тем, сезон активности паразитов уже наступил – в регионе 238 зарегистрированных случаев присасывания клещей. Но пока что привиться можно только платно в коммерческих учреждениях.

Так, в «Новой больнице» есть вакцины «Клещ Э Вак» и «Энцевир», обе российского производства, одна доза обойдется в 1080-1090 рублей для взрослых, детей тоже прививают, цена чуть ниже. Перед вакцинацией потребуется консультация врача.

В «УГМК-Здоровье» вакцинация будет стоить 1900 рублей для детей и взрослых за одну дозу, в цену включен осмотр терапевта либо педиатра перед прививкой.

В Центре семейной медицины перед прививкой придется посетить терапевта или педиатра, прием будет стоить от 1200 рублей, а сама вакцина обойдется еще в 1000 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

