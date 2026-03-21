Потребительская активность свердловчан снижается

Центробанк России в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку. Накануне совет директоров ЦБ принял решение о снижении на 50 базисных пунктов – с 15,5% до 15% годовых. Почему ключевая ставка опускается очень осторожно, объяснила «Новому Дню» начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова.

«Что мы учитывали, принимая такое решение? В первую очередь, инфляцию. Если в январе она ожидаемо подросла (производители перенесли в цены повышение НДС, акцизов и тарифов, а овощи подорожали сильнее из-за морозной погоды), то уже в феврале рост цен замедлился. В целом по стране годовая инфляция составила 5,9%, в Свердловской области – 6,8%. В нашем регионе меньше всего выросли цены на непродовольственные товары, а холодильники и роботы-пылесосы даже подешевели.

В начале года потребительская активность как в России, так и в Свердловской области снизилась по сравнению с той, что мы наблюдали в конце предыдущего года. Тогда, перед повышением НДС и ставок утильсбора, люди старались сделать крупные покупки по старым ценам. Росли потребительское кредитование и продажи автомобилей. Из-за предстоявших в феврале изменений условий льготной ипотеки высоким был спрос на жилье. Сейчас потребительская активность охлаждается. При этом сберегательная активность остается высокой: за год вклады свердловчан выросли на 234 миллиарда рублей. Это способствует дальнейшему снижению инфляции. Деловая активность бизнеса сдержанная. Хотя безработица держится на минимальных уровнях, напряженность на рынке труда снижается», – прокомментировала руководитель Уральского управления Банка России.

При этом Центробанк указывает, что выросла «неопределенность со стороны внешних условий». Их влияние на российскую экономику и инфляцию может быть неоднозначным. Именно этот фактор совет директоров ЦБ будет учитывать при принятии дальнейших решений по ставке.

«Наша последовательная денежно-кредитная политика создала достаточные условия для возвращения инфляции к 4%, и мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. По нашим оценкам, к концу года темп роста цен замедлится до 4,5-5,5%. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», – сообщила Марина Мясникова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

