Понедельник, 23 марта 2026, 08:29 мск

Два рейса из Екатеринбурга в Санкт-Петербург отменены, еще два задерживаются

Два рейса из Екатеринбурга в Санкт-Петербург отменены. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Кольцово. Речь идет о ночном рейсе авиакомпании «Россия» и утреннем рейсе авиакомпании «Смартавиа». Еще два утренних рейса «России» и «Победы» пока задерживаются.

Напомним, что аэропорт Пулковово с 2 часов ночи закрыт в связи с планом «Ковер». Причиной закрытия стала атака БПЛА. Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в ночное время в небе силами ПВО было уничтожено порядка 50 беспилотников, атака продолжается.

Екатеринбург, Елена Васильева

