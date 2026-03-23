Рейсы из Екатеринбурга в Петербург возобновляются – Пулково открыт

Авиарейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург возобновляются после ночной отмены и задержки. Как свидетельствует данные из онлайн-табло Кольцово, к вылету готовятся два рейса «Уральских авиалиний». На данный момент на одном из них завершилась посадка, на втором идет регистрация.

«Петербургский аэропорт Пулково возобновляет прием и отправку воздушных судов. Работа ведется по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений», – сообщает Росавиация.

Напомним, сегодня ночью аэропорт Пулково был закрыт по соображениям безопасности из-за атаки БПЛА. Было задержано более 50 рейсов и еще 48 отменено.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

