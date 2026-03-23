На Урале впервые с начала года автомобиль сбил самокатчика

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле зафиксировано первое с начала 2026 года ДТП с участием самокатчика.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 20-летний водитель электросамоката при выезде на проезжую часть не убедился в безопасности маневра, в результате чего молодого человека сбил автомобиль. Пострадавший получил травмы.

Как уже писал «Новый День», в 2025 году в Свердловской области зарегистрировано 146 ДТП с самокатчиками, в которых погибло 5 человек. Более 80% происшествий были по вине тех, кто ехал на электросамокатах. Типичные нарушения самокатчиков: большая скорость, нежелание спешиваться на перекрестках и отказ от защитной экипировки. 54% происшествий приходится на кикшеринговые самокаты.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

