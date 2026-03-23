За последние 30 лет уральская земля недополучила тысячи тонн воды в виде осадков

В южной части Свердловской области в последние десятилетия катастрофически сократилось количество осадков, каждый квадратный метр почвы за период с 1995 года недополучил около 1,5 тонны воды.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции Константин Грибанов, ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ.

«Осадки и в виде дождя, и в виде снега можно суммировать за большие временные интервалы и сравнить. Данные за последние 30 лет показывают, что в связи с изменением климата природа «недоливает» Свердловской области. На севере региона осадков достаточно, но в целом по области их стало меньше. А на юге региона цифры ужасающие. Там поверхность за 30 последних лет недополучила 1,5 тонны воды на квадратный метр в сравнении с предыдущими 30 годами. Это значит, что меньше воды получают и растения, и реки – наши источники пресной питьевой воды», – рассказал эксперт.

Сокращение количества осадков связано с изменением климата и глобальным потеплением, которые проявляются и в Свердловской области. Так, температура воздуха в регионе постепенно повышается, что фиксируют специалисты в течение последних 30 и более лет.

При этом, как уже писал «Новый День», прошедшая зима в регионе была умеренно морозной и очень снежной. В среднем по области выпало 124,5 мм осадков, что составляет 167,1 % от нормы. В Карпинске, Серове, Качканаре, Верхотурье, Камышлове, Кушве количество осадков за календарную зиму оказалось наибольшим за последние 60 лет. В других районах нынешняя зима заняла 2-4 места в ряду многоснежных. В Екатеринбурге минувшая зима заняла третье место по количеству снега после зимы 2000-2001 (147 мм) и 1978-1979 (133 мм осадков). Высота снежного покрова в конце февраля на 20 см превышала норму.

Екатеринбург, Елена Владимирова

